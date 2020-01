Sporting punido com dois jogos à porta fechada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Sporting com a realização de dois jogos à porta fechada.

Em causa estão incidentes ocorridos no quarto jogo da final do campeonato da temporada passada, frente ao Benfica, a 13 de junho. O encontro teve de ser interrompido, depois de um golo do Benfica, porque alguns adeptos do Sporting puxaram a rede protetora, atrás de uma das balizas, e começaram a atirar objetos para a quadra. Episódio que obrigou a intervenção policial, embora não tenha sido usada força.

O Sporting terá, portanto, de organizar os próximos dois jogos do campeonato no Pavilhão João Rocha sem público. São eles frente ao Benlenenses, no sábado, e diante do Benfica, a 9 de fevereiro.

O jornal "Record" garante que o Sporting, que ocupa a segunda posição do campeonato, com menos um ponto que o Benfica, que é líder, vai recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto.