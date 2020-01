Sporting estranha "timing" do castigo de dois jogos à porta fechada no futsal

O diretor geral das modalidades do Sporting estranha o contexto em que o castigo de dois jogos em casa à porta fechada, no futsal, se formula.

Em entrevista à Sporting TV, Miguel Albuquerque apontou que "há várias coisas que são estranhas neste processo". Não só o "timing" da decisão, como "tudo aquilo que adornou este processo", nomeadamente o facto de um dos jogos em que o Sporting é penalizado, e que pode ser decisivo para o fecho da primeira casa, é justamente contra o Benfica.

"A Federação demorou um dia a abrir um processo disciplinar e seis meses a decidir. Muito mais do que seis meses a ser resolvido, o Sporting é notificado na semana em que tem um jogo em casa. Um jogo em que o Sporting já tinha vendido bilhetes e em que tinha toda a sua organização já feita para o jogo. E depois, dois jogos de castigo. E acredito que tenha sido meramente uma coincidência mas a verdade é que vai coincidir com o jogo com o Belenenses e com o jogo seguinte em casa, que é contra o Benfica", frisa o diretor geral das modalidades do Sporting.



O Sporting vai recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). O recurso tem efeitos suspensivos até uma decisão final, pelo que o Pavilhão João Rocha pode ter público no sábado, na receção ao Belenenses. Mesmo assim, o clube leonino decidiu suspender temporariamente a venda de bilhetes, à espera da decisão final.