LeBron James entra em 2020 na máxima força

Os Los Angeles Lakers receberam e venceram os Phoenix Suns, por 117-107, numa primeira noite do ano inspirada para a estrela da equipa, LeBron James

"O Rei" apontou um triplo-duplo para abrir 2020, com 31 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências, uma exibição que permitiu anular o registo de Devin Booker, do lado oposto, que foi o melhor marcador da partida, com 32 pontos e sete assistências.

Anthony Davis registou 26 pontos e 11 ressaltos e Kyle Kuzma apontou 19 pontos. Do lado dos Phoenix, Kelly Oubre Jr. também esteve em particular destaque, com 26 pontos, seis ressaltos e três assistências.

Com este resultado, os Lakers continuam a afastar a "mini-crise" que passaram em dezembro e somam o terceiro triunfo consecutivo. A equipa de LeBron lidera a conferência oeste, com 27 pontos e sete derrotas, vantagem confortável para o segundo classificado, os Nuggets, com 23 vitórias e 10 derrotas.

Outros resultados

Milwaukee Bucks 106-104 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 101-122 Orlando Magic

New York Knicks 117-93 Portland Trail Blazers