Sporting-Benfica marcado para 17 de janeiro às 21h15

O dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade, da 17.ª jornada do campeonato, vai realizar-se a 17 de janeiro, uma sexta-feira, às 21h15. No mesmo dia, às 19h00, realiza-se o FC Porto-Braga, no Dragão.

A Liga Portugal divulgou, esta quinta-feira, o calendário e horários das jornadas 16 a 18 do campeonato, todas marcadas para janeiro.

A 16.ª ronda abre com dois jogos: o Santa Clara-Rio Ave e o Benfica-Desportivo das Aves, ambos a 10 de janeiro (sexta-feira), às 19h00. No mesmo dia, às 21h15, o FC Porto desloca-se ao terreno do Moreirense. O Sporting joga no dia seguinte, às 20h30, em casa do Vitória de Setúbal.

A jornada 18 entra em ação com três jogos: Belenenses-Portimonense, Tondela-V. Setúbal e Famalicão-Santa Clara, todos às 15h00 do dia 26 de janeiro (domingo). Às 17h30, o Benfica visita o Paços de Ferreira.

Esta ronda está presa aos resultados da "final four" da Taça da Liga, em que participam FC Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães. Assim, ficam por definir as datas e horas dos seguintes encontros: Moreirense-Braga, Sporting-Marítimo, FC Porto-Gil Vicente e V. Guimarães-Rio Ave.

Calendário das jornadas 16 a 18

JORNADA 16

Sexta-feira, 10 de janeiro

Santa Clara vs Rio Ave, 19h00

SL Benfica vs CD Aves, 19h00

Moreirense FC vs FC Porto, 21h15

Sábado, 11 de janeiro

Portimonense vs FC P. Ferreira, 15h30

Boavista FC vs FC Famalicão, 18h00

Vitória FC vs Sporting CP, 20h30

Domingo, 12 de janeiro

Gil Vicente FC vs Belenenses, 15h00

Marítimo M. vs Vitória SC, 17h30

SC Braga vs CD Tondela, 20h00





JORNADA 17

Sexta-feira, 17 de janeiro

FC Porto vs SC Braga, 19h00

Sporting CP vs SL Benfica, 21h15

Sábado, 18 de janeiro

CD Aves vs Portimonense, 15h30

Vitória SC vs Santa Clara, 15h30

CD Tondela vs Moreirense FC, 18h00

Belenenses vs Vitória FC, 20h30

Domingo, 19 de janeiro

FC P. Ferreira vs Gil Vicente FC, 15h00

FC Famalicão vs Marítimo M., 17h30

Rio Ave FC vs Boavista FC, 20h00





JORNADA 18

Domingo, 26 de janeiro

Belenenses vs Portimonense, 15h00

CD Tondela vs Vitória FC, 15h00

FC Famalicão vs Santa Clara, 15h00

FC P. Ferreira vs SL Benfica, 17h30

CD Aves vs Boavista FC, 20h00

Por definir após os resultados da "final four" da Taça da Liga:

Moreirense FC vs SC Braga

Sporting CP vs Marítimo M.

FC Porto vs Gil Vicente FC

Vitória SC vs Rio Ave FC