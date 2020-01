João Amaral reforça Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou a contratação de João Amaral, por empréstimo do Lech Poznan, válido até ao final da temporada.

O médio natural de Vila Nova de Gaia, de 28 anos, deixou o futebol português em 2018, depois de ter sido contratado pelo Benfica e vendido, pouco depois, ao Lech Poznan, onde somou, até à data, 37 jogos e 13 golos apontados.

Formado no Vilanovense e Candal, o extremo passou pelo Padroense, Mirandela, Pedras Rubras e AD Oliveirense antes de chegar à I Liga, onde fez duas temporadas de grande nível no Vitória de Setúbal, com 14 golos apontados. Foi comprado pelo Benfica no verão de 2018, mas não chegou a fazer qualquer partidas pelas águias.

“Sinto-me feliz. Sou mais um para ajudar a equipa e, com certeza, conseguiremos os nossos objetivos. Aos adeptos deixou uma mensagem: “Vou dar sempre tudo, como sempre fiz em todos os clubes. Vou dar o meu máximo pelo clube e espero ajudar com golos, com assistências, mas o que prometo mesmo é trabalho”, disse, citado pelo clube pacense.

João Amaral é o terceiro reforço de inverno para o Paços de Ferreira, depois de Adriano Castanheira e Stephen Eustáquio. O clube pacense continua a reforçar o plantel depois de uma primeira metade de temporada abaixo das expetativas, no 17º lugar, com 11 pontos.