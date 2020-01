Domingos Paciência atribui favoritismo do clássico ao FC Porto

"FC Porto é mais equipa" do que o Sporting e é favorito para o primeiro clássico de 2020. A opinião é de Domingos Paciência, antigo avançado do FC Porto e treinador do Sporting, que lança o jogo em Alvalade no próximo domingo. Em entrevista a Bola Branca, o ex-goleador destaca o aspeto negativo da dependência do Sporting em Bruno Fernandes.

"Não é um momento fácil para o Silas porque o Sporting vive muito à custa de um jogador [Bruno Fernandes] e quando um treinador tem de fazer uma equipa em função da qualidade de um jogador, torna-se difícil. O Sporting é menos favorito por isso mesmo. O FC Porto é mais equipa, com um treinador que procura transmitir muita capacidade de trabalho, à sua imagem. E é essa capacidade de trabalho, essa superação que o FC Porto vai procurar. Por vezes, não é tão criativa mas é uma equipa trabalhadora e intensa", começa por dizer.

A jornada 15 poderá ser importante para o desfecho do campeonato, uma vez que o Benfica tem um teste difícil na véspera do clássico, no terreno do Vitória de Guimarães. Em caso de vitória, o FC Porto quererá manter a distância de quatro pontos para o líder e poderá afastar, em definitivo, o Sporting das contas do título.

"Benfica e FC Porto são os dois que lutam pelo título e podem ainda cavar mais o fosso nesta jornada, sabendo-se que o Porto não quer perder esta diferença de quatro pontos para o Benfica e sabendo-se que o Benfica, caso vença em Guimarães na noite de sábado, colocará ainda mais pressão no Sporting-FC Porto. O Sporting também não quer descolar destas duas carruagens, senão ficará já até com o terceiro e o quarto lugar em causa. É um jogo muito importante para as duas equipas, que estão em momentos diferentes. Vejo o FC Porto mais confiante do que o Sporting, que já nos habituou a ser irregular mas também já demonstrou que pode ter qualidade em alguns jogos. O Sporting tem o fator-casa do seu lado", aponta.

As duas caras do FC Porto

Domingos Paciência acredita que Moussa Marega deverá jogar de início contra o Sporting, o que implicará um estilo de jogo mais direto da equipa de Sérgio Conceição, contrário que se tem visto nas últimas partidas dos dragões.

"O FC Porto tem duas formas de jogar: com o Marega em campo, o FC Porto procura sempre chegar mais rápido à baliza. Com Marega em campo, o FC Porto é muito mais rápido. Quando não joga o Marega, o FC Porto joga mais em posse. O Sérgio Conceição, neste tipo de jogos, tem optado por jogar mais em transição, procurando o Marega, procurando a profundidade, para que o adversário se encoste mais atrás. É isso que o Sérgio Conceição vai procurar fazer neste jogo", afiança.

O avançado do momento no FC Porto, no entanto, tem outro nome: Tiquinho Soares. O brasileiro tinha perdido espaço nas opções de Sérgio Conceição no início da época, mas é agora o melhor marcador da equipa, com dez golos apontados e cinco nos últimos quatro jogos disputados.

"É verdade que o Soares está a atravessar um período melhor. O Sérgio Conceição pode jogar com Soares e Marega, mas sabe perfeitamente que o meio-campo fica muito mais descoberto. Mas o Sérgio Conceição, nestes jogos, gosta de aumentar o ritmo, gosta de ter intensidade alta. O Sérgio até pode jogar com os dois na frente mas se tiver de optar por um, jogará então com o Soares, para privilegiar a posse de bola", diz.

No Sporting, Bolasie foi despenalizado e poderá jogar no clássico. O avançado tinha sido expulso frente ao Portimonense, o Sporting recorreu e o segundo amarelo dessa partida foi retirado. Domingos acredita que o avançado poderá ser elemento diferenciador na formação leonina, pelo valor que já mostrou.

"O Bolasie já mostrou que pode fazer a diferença. É rápido e desequilibra. Mas no último jogo, sem Bolasie, o Sporting deu a volta ao jogo. Se o puder utilizar, o Silas vai utilizá-lo no clássico. Mas se o Sporting sai beneficiado com Bolasie, sai também beneficiado com um grande Bruno Fernandes. Ele anarquiza de uma forma positiva o jogo do Sporting e é ele que faz funcionar a equipa. Depois, sim: aparece o Bolasie e também o Luiz Phellype tem sido uma arma secreta nos jogos do Sporting", diz.

Histórico goleador em Alvalade

Domingos Paciência fez praticamente toda a carreira no FC Porto, exceto dois anos no Tenerife. No total, fez oito golos frente ao Sporting, quatro deles em Alvalade, no campeonato. O atual treinador, que esta quinta-feira cumpre o seu 51º aniversário, recorda as exibições contra os leões.

"O que fiz em Alvalade marcou-me muito. A mim e aos meus colegas. Foram jogos marcantes. Não só pela positiva mas também pela negativa, porque um deles (94/95) foi no ano da morte do Rui Filipe. Mas é com orgulho que recordo esses golos e, felizmente, ainda foram alguns", recorda.

O Sporting-FC Porto joga-se no domingo, às 17h30, em Alvalade, jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.