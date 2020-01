Benny reforça o Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação de Benny, proveniente do Belenenses, que assina contrato de uma temporada e meia com os flavienses.

O médio ofensivo de 22 anos estava no Belenenses desde 2014, quando reforçou a equipa de juniores. Somou 36 jogos pela equipa principal em três temporadas. No ano passado esteve emprestado à equipa B do Benfica.

Esta temporada, fez apenas cinco jogos pela equipa principal e três na Liga Revelação, na equipa sub-23. No Chaves, Benny é o substituto de João Costinha, que rumou ao Santa Clara.