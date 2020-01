A 13ª badalada e Bruno Fernandes

O treino aberto do Benfica com uma enchente de adeptos e os objetivos de Bruno Fernandes são destaques na imprensa nacional desportiva desta quinta-feira, dia 2 de janeiro.

A equipa orientada por Bruno Lage treinou no Estádio da Luz e abriu as portas aos adeptos, no primeiro treino de 2020, e 21,819 adeptos marcaram presença. "A 13ª badalada", escreve o jornal "A Bola".

O "Record" destaca as recuperações de Rafa Silva e André Almeida, que treinaram sem limitações e podem ser opção para a deslocação ao Vitória de Guimarães, no regresso do campeonato, esta fim-de-semana.

Já "O Jogo" conta com uma entrevista a Bruno Fernandes, escolhido pelos leitores do jornal como o melhor jogador do último ano. O capitão do Sporting destaca a Liga Europa como objetivo para a época.

"A Liga Europa tem de ser objetivo", pode ler-se. A presença de Fábio Vieira e Vítor Ferreira no treino da equipa A do FC Porto, a saúde financeira do Sporting destacada pelo presidente, o treino aberto do Vitória de Guimarães e o lançamento do clássico entre Sporting e FC Porto são outros destaques desta quinta-feira.