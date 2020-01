Stoke City empresta Etebo ao Getafe

Peter Etebo, antigo avançado do Feirense, está prestes a regressar ao campeonato espanhol, ao Getafe, por empréstimo do Stoke City. De acordo com o jornal "Marca", Etebo será cedido até ao fim da época, mas o Getafe reservará uma opção de compra.

O internacional nigeriano de 24 anos perdeu algum protagonismo na equipa inglesa e volta à La Liga, depois de ter representado o Las Palmas, na segunda metade da temporada 2017/18.

Formado no Warri Wolves, da Nigéria, Etebo chegou ao futebol europeu pela porta do Feirense, que representou entre 2015 e 2018, antes de assinar pelo Las Palmas, por empréstimo.

A venda do nigeriano para o Stoke City terá rendido ao Feirense cerca de 7,2 milhões de euros, a maior transferência da história do clube.