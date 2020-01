Perin esteve perto do Benfica, mas ruma ao Génova

A Juventus anunciou, esta quinta-feira, o empréstimo de Mattia Perin ao Génova, válido até ao final da presente temporada.

O guarda-redes italiano, de 27 anos, tem tido uma época atribulada. No verão, esteve quase rumar ao Benfica, a título definitivo, por 15 milhões de euros mais João Ferreira, lateral-direito da formação encarnada. Porém, chumbou nos exames médicos, que revelaram que a lesão do ombro de que padecia duraria mais tempo a recuperar do que o previsto.

Na altura, o Benfica ainda garantiu que, assim que Perin recuperasse, faria novos testes e a transferência seria retomada. "Concluída essa fase, [concretizar-se-á] a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes", informou o clube da Luz, em comunicado, quando se soube que o guarda-redes italiano tinha falhado os exames médicos.

Em meados de novembro, o jornal "A Bola" deu conta de que Perin, recuperado de lesão e de volta aos treinos, tinha regressado à agenda do Benfica, agora para uma transferência de inverno, para o presente mês de janeiro. Porém, em novo comunicado, o Benfica garantiu que a contratação do internacional italiano à Juventus não se concretizaria.

"Este processo está completamente encerrado e o Sport Lisboa e Benfica não está interessado na contratação do referido jogador", informou.



Agora, Perin regressa ao Génova, onde foi formado e lançado para a ribalta, apenas época e meia depois de ter rumado à Juventus, no início da época passada. Pelos "bianconeri", disputou apenas nove jogos.