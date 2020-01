Manchester City desloca extremo do Norwich para o Middlesbrough

O Manchester City revelou, esta quinta-feira, que decidiu terminar o empréstimo de Patrick Roberts ao Norwich City, último classificado da Premier League, e ceder o extremo ao Middlesbrough, do Championship.

Roberts tinha sido emprestado ao Norwich, na primeira metade da época, com a intenção de lhe dar rodagem no primeiro escalão. Contudo, o avançado inglês, de 22 anos, não conseguiu afirmar-se nos canários, tendo disputado apenas quatro jogos pela equipa principal.

O Middlesbrough encontra-se no 16.º lugar do Championship, com 33 pontos, menos sete que o Millwall, primeira equipa na zona do "play off" de subida à Premier League. O Leeds United lidera, com 52 pontos.