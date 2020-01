China anuncia sucessor para Marcello Lippi

A Federação de Futebol da China (CFA) confirmou, esta quinta-feira, que Li Tie passa de interino a definitivo, como selecionador daquele país. Está, assim, encontrado o sucessor do italiano Marcello Lippi.

Li Tie foi internacional chinês, enquanto jogador, e representou clubes como Everton e Sheffield United, de Inglaterra. Aquando da saída de Lippi, Tie assumiu o comando da seleção chinesa, como interino.

Em comunicado, a CFA reforçou a confiança no técnico de 42 anos: "Acreditamos que, sob o seu comando, a seleção vai trabalhar duro e preparar-se da melhor forma para conseguir os seus objetivos."

A missão de Li Tie será o apuramento para o Mundial 2020, que de momento está complicado. A China está no segundo lugar do grupo A da zona asiática de qualificação, com sete pontos, menos oito que a Síria, que lidera a tabela com 15 pontos e mais um jogo que os chineses.