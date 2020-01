Alisson Becker vence Samba de Ouro de 2019

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, venceu o troféu Samba de Ouro de 2019, que distingue o melhor jogador brasileiro a atuar na Europa.

O titular da seleção do Brasil recolheu 35,54% dos votos, superando o seu companheiro de equipa Roberto Firmino (23,48%), vencedor em 2018, e o capitão do Paris Saint-Germain, o central Thiago Silva (10,46%).

Alisso venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes pelo Liverpool e a Copa América (em que foi considerado o melhor jogador) pelo Brasil. Também conquistou a primeira Bola de Ouro de guarda-redes da história, o Troféu Yachine e venceu o The Best para melhor guarda-redes do ano.