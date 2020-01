Bancos com menos quatro mil milhões em malparado até setembro

Os bancos portugueses eliminaram mais de quatro mil milhões de euros em crédito malparado até ao passado mês de setembro.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, a banca continua a reduzir os empréstimos em incumprimento ou não produtivos. No terceiro trimestre o crédito malparado caiu para 7,7%, um corte de 4.120 milhões desde janeiro.

Contudo, segundo os mesmos dados, faltam ainda limpar quase 22 mil milhões.

Ainda segundo o relatório do Sistema Bancário Português agora publicado, o problema está sobretudo concentrado nas empresas. No final de setembro, as famílias eram responsáveis por 4% do rácio de malparado, enquanto nas empresas os empréstimos de cobrança duvidosa chegavam aos 15,7%.

Os bancos têm reduzido o malparado, sobretudo, através de vendas agressivas e a desconto a fundos e empresas de recuperação de créditos. Há ainda bancos com equipas próprias que têm recuperado alguns empréstimos.