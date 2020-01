Banco de Portugal atento à situação de Isabel dos Santos

O Banco de Portugal está atento a “factos novos” sobre a idoneidade de Isabel dos Santos.

Depois do património da empresária ter sido arrestado por um tribunal angolano, o supervisor português diz agora que está a trocar informações com autoridades internacionais, para avaliar a adequação da acionista angolana do EuroBic.

Isabel dos Santos tem uma posição qualificada no banco português EuroBic, liderado por Teixeira dos Santos, são 42,5%, através da Santoro. A empresária não é administradora, mas cabe também ao Banco de Portugal assegurar a idoneidade dos donos das instituições financeiras, o que se aplica neste caso.

"O Banco de Portugal considera todos os factos novos que possam ser relevantes para efeitos de avaliação/reavaliação da adequação de quaisquer pessoas que exerçam funções de administração/fiscalização ou sejam acionistas de instituições por si supervisionadas. Para esse efeito o Banco de Portugal interage e troca informação, nos limites do quadro normativo aplicável, com todas as entidades e autoridades, nacionais e internacionais, de forma a poder consubstanciar factos que possam ser relevantes no contexto desse juízo.”

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários também já avançou esta quinta-feira que está “a acompanhar as implicações” do arresto judicial dos bens de isabel dos Santos.