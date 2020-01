Weigl chega hoje a Lisboa para assinar pelo Benfica até 2025

Julian Weigl chega esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, a Lisboa para assinar contrato de quatro épocas e meia com o Benfica, segundo escreve o "Record".

As águias confirmaram acordo com o Borussia Dortmund para a transferência do médio internacional alemão, no dia 31 de dezembro, a troco de 20 milhões de euros, que estava, no entanto,ainda "dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos".

Segundo a publicação, Weigl poderá mesmo ser apresentado oficialmente esta quinta-feira, depois de cumpridos todos os trâmites necessários anteriormente.

Weigl, de 24 anos, chega ao Benfica depois de quatro temporadas e meia no Borussia Dortmund. Esta época, levava um golo apontado em 20 jogos disputados.