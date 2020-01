"Tem de ser um Benfica a 100% para vencer em Guimarães"

Luís Norton de Matos, antigo jogador do Benfica e treinador do Vitória de Guimarães, antevê uma partida de grau de dificuldade muito grande para a formação de Bruno Lage no sábado, na visita ao Estádio D. Afonso Henriques, que terá de estar na sua capacidade máxima para somar três pontos em Guimarães.

"Neste momento o Benfica é a equipa que está em melhor forma no campeonato, mas vai ser uma prova muito dura e um teste às capacidades desse favoritismo que o Benfica tem. Acho que o Benfica vai ter que provar em Guimarães, contra o Vitória que tem vindo a subir. Penso que o Vitória poderá, à semelhança do que mostrou nos jogos europeus, bater o pé ao Benfica e vai dificultar, seguramente, esta missão. Vai ser preciso um Benfica muito concentrado, sem cometer erros e sem dar nenhuma possibilidade ao adversário de se colocar em vantagem. O Benfica, para passar em Guimarães, terá que jogar a 100%", diz, em declarações a Bola Branca.



O técnico de 66 anos destaca ainda o ambiente no Estádio D. Afonso Henriques como uma dificuldade extra para os encarnados: "O Vitória que, no meu entender, em casa, tem um dos melhores públicos em Portugal, uma paixão enorme e que funciona como um 12.º jogador e, tradicionalmente, os três grandes sentem dificuldades em Guimarães".

O líder da classificação tem como objetivo manter ou aumentar a distância pontual para o FC Porto, enquanto que os minhotos olham para o quarto lugar como meta a atingir. Norton de Matos foi formado no Benfica, enquanto jogador, e treinou a equipa B, em 2012/2013. Como treinador, orientou também o Vitória de Guimarães em 2006/2007.



O Benfica joga um dia antes do clássico entre Sporting e FC Porto. Norton de Matos não acredita que o clássico tenha influência nos jogadores do Benfica. A equipa encarnada sabe que se ganhar vai ganhar pontos pelo menos a um dos rivais na luta pelo título.



"O Benfica e o seu treinador já provaram em ocasiões anteriores, e eu também falo como treinador, que a concentração está plenamente focada no jogo de Guimarães. Evidentemente que depois de acabar o jogo, as pessoas vão pensar ou vão concentrar-se no que vai acontecer no jogo Sporting- Porto. Mas neste momento, o que interessa ao Benfica, que vai à frente do campeonato e que candeia que vai à frente ilumina melhor, é tentar vencer e depender de si próprio para aquilo que é o grande objetivo que é a conquista do campeonato. Por isso, não penso que o Benfica vá entrar em campo a pensar no jogo do dia seguinte dos seus adversários, vai entrar concentrado em si próprio para tentar ganhar o jogo", remata.

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.