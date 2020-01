Norton de Matos alerta para período de adaptação de Weigl

Julian Weigl poderá não ter impacto imediato no Benfica. O alerta é dado por Norton de Matos, antigo jogador e treinador do Benfica, que recorda que o internacional alemão poderá ter de passar por um tempo de adaptação ao novo clube e campeonato, depois de ter feito toda a carreira na Alemanha e os últimos quatro anos e meio no Dortmund.

"Não o vejo de imediato a ser titular indiscutível, pode não acontecer isso, mas também pode acontecer. As pessoas quando vêm um preço de 20 milhões, pensam que vai resolver os problemas e vai ser titular indiscutível. Muitas vezes não é imediatamente, há um período de adaptação", disse, em Bola Branca.

O médio, que deverá chegar ainda esta quinta-feira a Lisboa para firmar contrato com o Benfica, a troco de 20 milhões de euros, comprova que o Benfica está muito atento ao mercado internacional e com capacidade de antecipação da estrutura encarnada.

"É um jogador que, com certeza foi estudado e que terá um perfil que se encaixa naquilo que o treinador do Benfica quer, não só para este campeonato, mas preparando também o futuro pensando que algum jogador possa sair. Muitas vezes estes jogadores que vêm são reforços e são mais a pensar no futuro. É um mercado que, dificilmente, as equipas conseguem muitas vezes o tal reforço que venha a marcar a diferença. Portanto, eu penso mais numa antecipação, num jogador que vem completar um efetivo, vai completar uma posição que o Bruno Lage sabe que será muito útil para conquistar o campeonato", termina.