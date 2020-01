Julian Weigl explica porque escolheu o Benfica

"O Benfica é um clube realmente grande, com grande história. Tive excelentes conversas com Rui Costa [diretor desportivo e administrador da SAD], o presidente [Luís Filipe Vieira] e Tiago [Pinto, diretor geral para o futebol profissional] e senti que eles queriam mesmo que eu viesse para o Benfica. Tive um sentimento especial, com as conversas. Para mim, tornou-se claro que queria vir para aqui", assumiu o internacional alemão, em entrevista à BTV, transmitida esta quinta-feira.

Foram as conversas com Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Tiago Pinto que convenceram Julian Weigl a deixar o Borussia Dortmund, uma das mais importantes equipas da Alemanha, para rumar ao Benfica.

Os conselhos dos amigos "alemães"





Weigl revelou que ouviu conselhos de Witsel, ex-Benfica, e do português Raphael Guerreiro, ambos do Dortmund, sobre o clube encarnado:



"Conheço a atmosfera no estádio, os adeptos são fantásticos e estou ansioso por jogar para eles. Falei com o Witsel e com o Rapha Guerreiro, que não jogou aqui mas gosta muito do clube. Só ouvi coisas boas e foi bom saber que outras pessoas tinham a mesma sensação que eu."

Do campeonato português, que Weigl fez questão de espreitar, "quando as conversas estavam a começar", saltam à vista os clássicos com FC Porto e Sporting: "São jogos muito competitivos, estou ansioso."