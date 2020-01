Contratação de Weigl "mostra capacidade financeira do Benfica"

Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD do Benfica, garante que a contratação de Julian Weigl não representa uma mudança de filosofia de aposta na formação, mas demonstra a pujança financeira do clube.

"Em termos de jogadores, sempre queremos ter os melhores, dentro do que é possível na nossa capacidade financeira. Hoje o Benfica tem uma capacidade financeira diferente, pode fazer outros investimentos neste mercado. Há uma mudança na nossa capacidade financeira, que é totalmente diferente do que foi no passado", disse, na apresentação da "Benfica Play", uma nova plataforma do clube.

O internacional alemão trocará o Dortmund pelo Benfica a troco de 20 milhões de euros e deverá chegar a Portugal ainda esta quinta-feira.