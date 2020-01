Benfica oficializa contratação de Julian Weigl até 2024

O Benfica oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Julian Weigl ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros, até 2024.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informou que o médio internacional alemão, de 24 anos, assinou contrato válido por quatro épocas e meia, isto é, até junho de 2024, e ficou com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O Benfica já tinha confirmado, na terça-feira, que chegara a acordo com o Dortmund, com a transferência pendente da realização dos exames médicos e da assinatura de contrato. Os dois requisitos já foram cumpridos: o jogador "realizou exames médicos com sucesso e celebrou (...) contrato de trabalho desportivo", de acordo com o comunicado.

Weigl aterra na Luz depois de quatro temporadas e meia no Borussia Dortmund. Esta época, levava um golo apontado em 20 jogos.