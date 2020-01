A Igreja Católica inicia o ano de 2020 com a celebração do 53.º Dia Mundial da Paz. O Papa preside à Missa da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, na Basílica de São Pedro, pelas 9h00, seguindo-se a recitação do Ângelus, às 11h00.

O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 pelo Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do novo ano.