PAN aplaude palavras do Presidente quanto à urgência em combater assimetrias regionais

O PAN diz que "ouviu com satisfação" as preocupações manifestadas pelo Presidente da República na sua mensagem de ano novo, dizendo que "vão de encontro" ao que o partido já tinha manifestado publicamente.

Na reação à mensagem do Presidente, Inês Sousa Real realçou o facto do Presidente da República ter decidido passar o ano na ilha do Corvo, nos Açores, para aplaudir a importância em combater as "assimetrias regionais".

"Refiro-me ao facto não só o facto do Presidente estar nos Açores, como também numa região que vai ser mais afetada por aquilo que são os fenómenos climáticos extremos. É de extrema importância que o Presidente tenha feito, do ponto de vista simbólico, a sua passagem de ano neste ponto do país", disse Inês Sousa Real.



Para o PAN, este ato ajuda a alertar para "a distância que existe", mas que, muito mais do que física, é uma distância provocada pela "resposta das políticas públicas em relação aos seus problemas"

OE2020 é "prova de fogo" à capacidade de diálogo

O partido considera ainda que orçamento do Estado para 2020 será a "a prova de força" da "capacidade de diálogo" do Governo e dos partidos da oposição.

Reagindo à Lusa à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, a líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real, destacou a discussão e votação da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), prevista na generalidade para 09 e 10 de janeiro, como "um momento decisivo" que "vai ser a prova de força do que é a capacidade de diálogo do Governo e dos partidos da oposição".