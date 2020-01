Mensagem do Presidente. CDS diz que faltou uma palavra para a classe média

Na reação à mensagem de ano novo do Presidente da República, Nuno Melo, eurodeputado do CDS-PP, abordou aquilo que classifica como um “absoluto caos na saúde”, com “profissionais mal pagos” e “doentes veem atrasos nas suas consultas ou cirurgias” para dizer que o partido acompanha o Presidente da República na importância que este deu ao tema na sua mensagem.

Nuno Melo entende, no entanto, que com “a maior carga fiscal de que há memória”, faltou ao Presidente uma palavra de apresso já que, de acordo com o centrista, esta é a classe que “sustenta todas as crises e é a mais penalizada por este governo”.

CDS sempre foi oposição forte

Nuno Melo também se referiu ao pedido de Marcelo Rebelo de Sousa de uma “oposição forte e alternativa ao Governo” para falar da vida interna do partido. O centrista entende que, apesar o momento “muito particular”, as características elencadas pelo Presidente como necessárias à oposição existem no CDS-PP.

"O Presidente sublinha a necessidade de uma oposição que, na expressão do senhor Presidente, seja alternativa e forte. O CDS foi sempre uma oposição alternativa, forte e eficaz", disse Nuno Melo.

Em relação à disputa da liderança do partido, Melo deixou “uma mensagem de esperança”, convicto de que o partido “reencontrará a sua liderança, continuará esse caminho na oposição e, quando for caso disso, no exercício do poder".