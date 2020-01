Carlos César: “Entendemos muito bem o apelo do Presidente”

O presidente do PS, Carlos César, subscreve a mensagem de ano novo do Presidente da República, dizendo que o Partido Socialista partilha o chefe de estado o apelo à estabilidade.

“Partilhamos com o Presidente da República o apelo que faz à estabilidade. Porque quando não há maiorias absolutas as medidas realizadoras dependem sempre da concertação e do diálogo. Entendemos muito bem o apelo do Presidente da República a um governo mais forte e dialogante e a uma oposição mais forte e construtiva”, disse Carlos César esta quarta-feira.

Em relação aos temas abordados pelo Presidente na sua mensagem, o presidente do PS entende que “as prioridades apontadas pelo Presidente da República mostram uma convergência muito importante do ponto de vista dos objectivos estratégicos entre o Presidente da República e o Governo”.

Quando questionado sobre o estado nas negociações com os outros partidos para a aprovação do Orçamento do Estado, Carlos César garantiu que o partido está a desenvolver contactos e que, sexta-feira, arranca uma nova “ronda de conversações” com os partidos “com que o PS tem privilegiado o diálogo”.