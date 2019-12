De Tavira à Guarda, de Lisboa ao Porto: descubra aqui sugestões (em conta) para entrar em 2020

Começando pelo Norte de Portugal, Viana do Castelo terá fogo-de-artifício a assinalar a entrada no novo ano. Em Braga , um pouco mais abaixo, para além da pirotecnia pode contar com um concerto ao vivo de Fernando Daniel. Em Felgueiras , será a cantora e bailarina Blaya a assegurar a animação até às 12 badaladas. Em Paredes , será ao som de Quim Barreiros que 2020 vai começar.

Na capital, é no Terreiro do Paço que se espera a maior multidão. A banda sonora está a cargo de duas bandas portuguesas icónicas: Ornatos Violeta e Xutos & Pontapés. No Casino Lisboa, Matias Damásio terminará o ciclo de concertos gratuitos, apresentando o seu álbum “Por Amor” – programa ideal para passar o ano com a cara-metade.

Em Coimbra , a música está ao cargo dos Azeitonas e, logo após o fogo de artifício no Rio Mondego, continua a animação com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.

Em Aveiro, está previsto um espetáculo de pirotecnia e, de seguida, é possível dançar noite fora ao som do DJ Mastiksoul. O cantor David Carreira estará em Mira . Em Viseu , a partir das 22h30, estarão em palco os HMB, mas depois do fogo-de-artificio a festa não pára e é Plutónio quem assegura a animação.

Mas não é a única opção para quem está por Lisboa. Se quiser evitar as multidões e investir algum dinheiro no "réveillon", o Capitólio vai estar aberto a partir das 23h00 até às seis da manhã e a pôr música estarão nomes como DJ Vibe, Xinobi e Funkamente x Indiefrente. No Casino Estoril, Fernando Pereira, “Lord of the Voices”, irá levar o público até 2020 ao som de músicas dos anos 80. A Fábrica Braço de Prata vai ter uma festa de celebração dos novos loucos anos 20 com vários concertos.

Do outro lado do Tejo, em Almada, Ana Bacalhau e Boss AC asseguram a animação musical e estão anunciados mais de 25 mil disparos pirotécnicos entre os dois concertos.

A sul, a festa acontece com os Expensive Soul em Tavira e com os Black Mamba em Albufeira. Em Lagos, marcará presença Anselmo Ralph. Em Quarteira, a cantora Áurea será a primeira a atuar, mas logo após o espetáculo piromusical, a festa prolonga-se pela madrugada com o DJ Riot.