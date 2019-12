Nani recorda conquista da Taça da Liga pelo Sporting

A conquista da Taça da Liga, ao serviço do Sporting, em janeiro, foi um dos grandes destaques do ano de 2019, para Nani.

"Foi um momento bonito quando ganhámos a final da Taça da Liga em Portugal. Adorei festejar com os meus companheiros de equipa. Foi lindo", recordou o extremo do Orlando City, num vídeo no YouTube.



Em fevereiro, Nani deixou o Sporting, rumo aos Estados Unidos. Entre leões e norte-americanos, o extremo internacional português apontou 13 golos, em 2019. Trata-se do melhor registo da carreira, aos 33 anos.

"Foi uma temporada em que marquei muitos golos, mas obviamente, como jogador, quero sempre mais. Foi uma temporada fantástica com esta nova camisola, mas o que posso dizer é que não é suficiente, acho que os adeptos merecem mais e acredito que, na próxima temporada, todos juntos, faremos muito melhor", afiançou o avançado.