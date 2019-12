Livro conta histórias de vida que se cruzam com o estudo da teologia

Para muitos, a mera existência de cursos universitários cujo objeto de estudo é Deus é desconcertante. O Papa Bento XVI conta num livro-entrevista como um colega ateu, professor na Universidade de Ratisbona, se mostrou perplexo pelo facto de lá existirem não uma mas duas faculdades dedicadas a algo que não existe, uma protestante e outra católica.

Contudo, ontem como hoje não há falta de candidatos para estudar teologia, e não são apenas seminaristas. A partir de cerca de 40 conversas com antigos e atuais alunos e professores da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, o jornalista António Marujo procura “refletir o interesse das pessoas pela teologia”.

Em seu entender, as conversas fizeram-se “entre a reflexão das pessoas, as razões de se aproximarem desta área de estudos e as suas histórias de vida e o modo como elas se cruzam com o estudo da teologia”.

O livro “procura ser o reflexo disso, portanto, não é simplesmente um repositório das conversas de perguntas e respostas. É antes um cruzamento de olhares a partir de sete áreas diferenciadas e, por isso, surge organizado em sete capítulos. E foi esse o itinerário”.

O título do livro, “Teologia como resistência”, “expressa essa ideia da teologia ajudar a ser um fator de resistência numa sociedade e num tempo em que estamos a perder essa capacidade, ou pelo menos a dar atenção a essa capacidade do pensar. E depois também como um fator de resistência para a própria reflexão sobre a questão de Deus, ou seja, para não reduzir a questão de Deus a dados adquiridos, a lugares comuns, a construções já feitas, mas ser permanentemente um questionar daquilo que a tradição trouxe e de, nessa tradição, ser capaz de refletir e de colocar novas questões e novas perguntas, sobretudo tendo em conta que as sociedades vão mudando e, portanto, também as perguntas das pessoas vão mudando”.

As perspetivas dos testemunhos foram muito diferentes, há uma grande diversidade de olhares, daí o livro estar dividido em sete capítulos que abordam diversas formas de teologia.

António Marujo admite que é diferente “estarmos a falar com um professor de teologia que dedica a isso praticamente o seu tempo todo ou estar a falar com um antigo aluno que, entretanto, trabalha numa empresa de transportes, ou dá aulas de moral, ou já foi ou ainda exerce funções de autarca ou trabalha na área de desporto”.

Assim, há capítulos, sobretudo o primeiro e o segundo, “mais voltados para essa ideia que está expressa no título. Depois há capítulos mais voltados para a intervenção social e política ou para as questões morais, eclesiais e teológicas em sentido estrito. Um capítulo mais dedicado, por exemplo, àquilo que foi a própria construção da faculdade em termos históricos e em termos práticos. E um também, que é o final, que é dedicado sobretudo à questão das mulheres, porque me pareceu – pelo facto de haver aqui algumas mulheres a falar e esse tema apareceu nas conversas – pareceu-me também que fazia sentido construir um dos capítulos e partir desse olhar e dessa questão concreta”, justifica o autor do livro.

Os testemunhos recolhidos trouxeram surpresas a Marujo. O próprio reconhece que “as pessoas que eu conhecia e muitas outras que eu desconhecia, à partida foram uma grata surpresa, porque todas elas trouxeram contributos muito interessantes e olhares muito diferenciados. Portanto, a riqueza do trabalho foi perceber que toda a gente tinha coisas muito interessantes para contar e para dizer”.