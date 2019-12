A luta dos jovens católicos africanos pelo Ambiente. “As pessoas terão que depender da Natureza para ter comida”

Alphonse Muia tem 25 anos e é ativista da organização CYNESA - Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa –, que funciona como uma rede de jovens católicos para a sustentabilidade ambiental em 10 países africanos. O seu trabalho centra-se na educação, sensibilização e em intervenções como limpeza de praias ou plantação de árvores. Presente como observador na Conferência do Clima em Madrid, este licenciado em Ciência e Sustentabilidade mostra desencanto com a atitude dos países ricos no combate às alterações climáticas. Em entrevista à Renascença, Alphonse explica como a religião pode ajudar a um combate que em África vai a par do combate à pobreza.

Qual é o maior desafio nesta área em África ?

Os jovens ativistas climáticos e ambientais enfrentam inúmeros desafios. Um deles é uma resistência principalmente do Governo. Quando tentamos expor coisas que não são feitas de forma perfeita pelo Governo, eles tentam começar a atrasar os processos. Às vezes tentam diminuir o vigor e o zelo dos jovens. Temos também um problema ao lidar com os próprios jovens. Em África, os jovens enfrentam altas taxas de desemprego e tendem a ser muito impacientes. E em tudo o que fazem, querem obter ganhos financeiros. Portanto, na maioria das vezes, estamos a fazer mobilização e a trazê-los para bordo quando, no fundo, eles só querem ganhar rapidamente algumas centenas em dinheiro. Esses são apenas alguns dos muitos desafios que enfrentamos. Mas estamos realmente a tentar trabalhar com os nossos recursos mínimos para causar um grande impacto. Fico feliz por estarmos realmente a tentar “nadar neste oceano” de muitos desafios, mas depois somos também iluminados por muitos sucessos que estamos a ter.

Então os mais jovens em África não se mobilizam como na Europa ?

Estive na marcha pelo Clima em Madrid e realmente vi jovens a sair para a rua com muita vontade. Não têm que ser empurrados ou mobilizados através de folhetos e dando-lhes muitos incentivos. Basta a importância de participar. Em África estamos a tentar uma mudança de paradigma, mas, para nós, é um desafio. Os jovens gostariam de receber algo no final do dia, algo que muitas vezes não é muito prático. Estamos a tentar ensinar-lhes a importância de participar nestas coisas, a dizer-lhes que mesmo que não estejam a receber financeiramente isso pode funcionar a longo prazo.

Qual é o maior desafio ambiental em África ?

África é um continente que está a viver a realidade das mudanças climáticas, porque estamos realmente a sofrer. Estamos a contribuir com emissões mínimas mas somos realmente atingidos pelos efeitos. África é um continente afectado pelas secas e quando elas surgem é sempre de uma forma extrema. E quando chove, também é de uma forma extrema, como aconteceu agora no leste de África e em particular no Quénia, de onde venho. Depois de um longo período seco de seca, estamos agora com estações chuvosas. Mas também isso não está a ajudar muito, porque o oceano Índico está a aquecer e a causar estragos em terra. Esses são alguns dos desafios ambientais que estamos a enfrentar na África, para além do Ciclone Idai de que ouviu falar. África, em muitos aspectos, vive desastres ambientais e também temos menos capacidade em termos de adaptação. Precisamos de um pouco de capacitação. Precisamos de ser ajudados para nos podermos adaptar a essas mudanças.

Está desapontado com a COP25 em Madrid ?

A nível pessoal, interagi com algumas delegações desses países ricos e quando falam parecem empenhados, mas na mesa das negociações as coisas são diferentes. Tudo está focado no artigo seis do Acordo de Paris, onde estamos num impasse sobre os mercados de carbono. É como se eles não soubessem contar, sabe? Eles andam sempre para a frente e para trás. Para mim é como se as pessoas quisessem fugir das suas responsabilidades. É o princípio do poluidor-pagador. Você polui, então paga pelo dano. Então, para mim, sinto que esta COP foi um logro e podemos ir para casa sem conseguir muito face ao que esperávamos.