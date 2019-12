Segurança online. Portugueses preocupados com roubo de identidade, fraude bancária e pornografia infantil

O roubo de identidade, a fraude bancária e a pornografia infantil são os crimes considerados mais graves em termos de segurança online. A conclusão é de um estudo do Observatório da Cibersegurança a que a Renascença teve acesso.

É o primeiro relatório produzido por este organismo que mostra que metade dos inquiridos estão preocupados com a segurança dos dados pessoais, inclusive 73% evitam mesmo revelar informação pessoal online.

Em 2018, 49% dos portugueses inquiridos tinham preocupações com os dados pessoais e 75% estavam preocupados com software malicioso, o que representa mais 4% do que em 2017

Há uma descida na preocupação com os pagamentos online de 47%, em 2017, para 38%, em 2018.

Já 3% sentem-se muito bem informados e 52% não se sentem bem informados sobre cibersegurança.

O roubo de identidade, a fraude bancária e a pornografia infantil são os crimes considerados mais graves - 75%, 78% e 85% respectivamente. O discurso do ódio é visto como um dos crimes menos graves, mas 46% dos portugueses consideram-no muito sério.

Este relatório teve por base fontes o Eurobarómetro, o Eurostat, a Direção-Geral do Ensino Superior e o Instituto Nacional de Estatística.