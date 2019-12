Passagem de Ano. Carris, CP e Metro de Lisboa reforçam transporte público

O serviço da rodoviária Carris vai ser reforçado, a partir das 00h00 de quarta-feira, nas carreiras 201, 207 e 210 a partir do Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia.

A autarquia lembra que "os acessos ao Terreiro do Paço estarão interditos ao trânsito a partir das 17h00", uma vez que os festejos da entrada de 2020 vão decorrer na Praça do Comércio.

Nas estações mais próximas do Terreiro do Paço, designadamente Santa Apolónia, Rossio, Cais do Sodré, bem como as de Santos, Alcântara e Oriente, também próximas de locais de maior animação, a CP vai ter a circular "comboios especiais para a viagem de regresso a casa, com paragens em todas as estações".

O Metropolitano de Lisboa vai funcionar até às 4h00, nas linhas Azul e Verde, mantendo várias estações abertas, de modo a apoiar as festividades.

Na linha Azul, as estações que vão estar abertas são Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa Chiado.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

Segundo informação da Câmara de Lisboa, a estação de metro do Terreiro do Paço estará encerrada entre as 18h00 de hoje e as 6h30 de quarta-feira.

Na quarta-feira, dia 1 de janeiro, entre as 3h00 e as 7h00, a Polícia Municipal vai fazer fiscalização de trânsito, com particular incidência sobre o consumo de álcool, na Avenida 24 de Julho, Avenida de Ceuta e Marquês de Pombal.

A noite de passagem ano na Praça do Comércio vai ser animada com concertos dos Xutos e Pontapés e dos Ornatos Violeta, mas o trânsito de acesso àquela zona vai estar cortado a partir das 17h00, e vão ser montados nove pontos de entrada com revista.