Marcelo deseja saúde e sonhos aos ouvintes da Renascença

O Presidente da República chega esta terça-feira ao Corvo, onde vai entrar em 2020 e fazer a sua tradicional mensagem de Ano Novo. Mas ainda antes de partir, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem de Ano Novo aos ouvintes da Renascença, a quem deseja “um ano melhor” do que foi 2019.

“Aos ouvintes da Renascença um bom ano, um ano cheio de, primeiro, saúde, depois sonho: sonho pessoal, sonho familiar, sonho profissional”, começa por dizer o Presidente, que foi “apanhado” por Ana Galvão, do programa As Três da Manhã, à saída do seu banho matinal em Cascais.

Marcelo respondeu prontamente ao pedido de Ana Galvão para deixar uma mensagem aos ouvintes da Renascença, aos quais também pede que sejam solidários, que não se esqueçam de “olhar para os outros um bocadinho, olhar para o lado, para aqueles que também têm direito a sonhar”.

Nesta mensagem com cerca de um minuto, o Presidente da República também deseja um “ano melhor” para o mundo. “Em geral para todos, para os portugueses, para os europeus e para todo o mundo que seja um ano melhor do que o último foi. Menos violento, menos conflituante, menos individualista, menos egoísta”, deseja Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tem chegada prevista ao Corvo esta terça-feira à tarde em companhia do presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Vai visitar a Câmara Municipal e, a partir das 21h30, participa num jantar de confraternização e celebração da passagem de ano com a população da ilha do Corvo, que vai decorrer no ginásio da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira do Corvo.

No primeiro dia do ano, segundo a agenda divulgada pela Presidência, Marcelo participa, pelas 10h30, na missa animada pelos jovens da ilha, celebrando o dia mundial da paz. Depois, pelas 12h locais (13h do continente) fará a sua mensagem de Ano Novo. Este ano a mensagem do Presidente será, assim, à hora de almoço, e não pelas 21h como é habitual. O Corvo tem 17 km quadrados e pouco mais de 400 habitantes.