Brisa mantém preço das portagens em 2020

Em 2020, as taxas de portagem da Brisa, a principal rede de autoestradas portuguesa, vão manter-se inalteradas face em 2019, “em cumprimento do disposto no contrato de concessão”, anunciou a empresa, em comunicado enviado às redações esta terça-feira.

A concessionária ressalva ainda que vai investir “cerca de 70 milhões de euros na conservação e na renovação de autoestradas”, um valor superior aos investimentos realizados em 2019 (65 milhões de euros) e 2018 (cerca de 50 milhões de euros).

A Brisa elenca as principais obras a realizar: alargamento do sublanço Águas Santas-Ermesinde (A4/A3); reformulação do nó de Ermesinde, na A4–Autoestrada Porto/Amarante; melhoramentos do pavimento nos sublanços Braga Oeste – EN 201 (A3) e nas autoestradas A2/A6/A13/; reabilitação do Túnel de Montemor, na A9-CREL; intervenções em viadutos (A2, A3 e A4); e remodelação das áreas de serviço, “para o novo conceito Colibri”.