Associação de Utentes do IP3 crítica falta de obras

A Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 crítica a falta de obras nos taludes daquela via de ligação entre Coimbra e Viseu.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira junto daquela via, Álvaro Miranda, coordenador da associação, recorda que um talude desabou no passado dia 21 de dezembro, tendo cortado a estrada nos dois sentidos durante três dias.

A via foi depois aberta apenas no sentido Viseu/Coimbra.

“A queda do talude poderá ter sido devido às condições atmosféricas, mas revela o abandono total que esta via está votada há muitos anos”, afirma.

Lembrando que “há três anos foi anunciada uma verba de 2,5 milhões de euros para reparar taludes que estavam a ruir, essa verba não foi utilizada e agora vemos que esta queda dos taludes tem a ver com o abandono e falta de obras”.

Atualmente a via tem obras em curso da Infraestruturas de Portugal, apenas entre Penacova e Lagoa Azul, no concelho de Mortágua, mas que “estão a arrastar-se demasiado no tempo, porque estão a decorrer de uma forma atabalhuada, sem ninguém saber o que está a ser feito e o que é que vai ser contemplado”.

Ponderam também realizar protestos, que “serão sempre de acordo com aquilo que a população decidir”.