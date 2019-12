Alguns dos números que fizeram história em 2019

É engraçado como se consegue fazer a síntese dos momentos altos e baixos de 365 dias em poucos números.



2019 foi o ano da frescura dos 40, das 200 páginas de números que contam histórias em livro, foi o ano em que fui sujeito à minha primeira cirurgia em que deixei dois gramas de menisco no bloco operatório e foi o ano em que nasceu o meu segundo filho.

Os acontecimentos estão ordenados por ordem cronológica... não por ordem de prioridade.

Hoje é o último dia do ano, mas pode ficar para história não apenas como a despedida do ano velho.

Se costuma apostar no Euromilhões, este pode ser o seu dia de sorte, se bem que há cada vez menos vencedores deste jogo em Portugal. Hoje há jackpot de 49 milhões de euros e se não houver totalistas, o ano termina apenas com um euromilionário que ganhou 79 milhões de euros em abril, de um boletim registado no café 120 em Cernache do Bonjardim.

Em 15 anos de Euromilhões em Portugal, 2019 arrisca ser o único ano em que houve um só totalista.

Mas 2019, fecha com outros dados curiosos. Olhemos para o desporto. Foi o ano em que Portugal conquistou a primeira Liga das Nações em Futebol.

Mas há mais: entre os 12 campeões europeus de modalidades, há quatro vencedores portugueses. Sporting, no futsal, hóquei em patins e judo e Sporting de Braga no futebol de praia.

No plano mundial, Portugal foi campeão de hóquei em patins e futebol de praia. Na lista de 13 países campeões do mundo, fazemos parte do grupo restrito de quatro que conquistaram dois títulos, a par com os Estados Unidos, a Espanha e a Holanda.

2019 foi, também, o ano em que o país voltou às urnas para escolher a composição do parlamento. Os deputados continuam a ser 230 mas os partidos representados passam a ser 10. É um número recorde em 45 anos de democracia.

O problema continua a ser a participação dos eleitores. Outro recorde: 45,5% de abstenção, mais de quatro milhões e 200 mil eleitores que delegaram a escolha nos que foram votar.

O país está a envelhecer e a perder população. 2018 fechou com pouco mais de 10 milhões e 280 mil residentes.

No último dia do ano, são menos 20 mil residentes do que no ano passado. Menos portugueses, mais estrangeiros. 480 mil e 300, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Um em cada cinco estrangeiros residentes em Portugal é brasileiro.

Mas a comunidade estrangeira que mais cresceu em Portugal é a nepalesa. Desde 2008 passou de 560 para cerca de 11 mil e 500, um crescimento de 1950%.

É o que fica de 2019... e muito mais haveria para dizer.