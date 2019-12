Hawks quebram série de 10 derrotas consecutivas

Os Atlanta Hawks colocaram ponto final numa série de 10 derrotas consecutivas, na madrugada desta terça-feira. A equipa da cidade natal de Martin Luther King Jr. derrotou os Magic, em Orlando, por 93-101.

Brandon Goodwin, com 21 pontos, e Alex Len, com um duplo-duplo de 18 pontos e 12 ressaltos, ambos vindos do banco, foram decisivos para a vitória de Atlanta. Do lado de Orlando, de pouco valeram os 27 e 22 pontos de Nikola Vucevic e Evan Fournier, respetivamente.

Apesar desta vitória, os Hawks continuam a ocupar o último lugar da Conferência Este da NBA, com um registo de sete vitórias e 27 derrotas. Os Magic estão no oitavo lugar, em zona de "play offs", com 14 vitórias e 19 derrotas. A tabela é liderada pelos Milwaukee Bucks (30-5).

Todos os resultados



Washington Wizards-Miami Heat, 123-105



Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, 102-123

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, 122-115



Utah Jazz-Detroit Pistons, 104-81



Portland Trail Blazers-Phoenix Suns, 116-122

Orlando Magic-Atlanta Hawks, 93-101