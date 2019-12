Tonel aposta num clássico de 50-50 entre Sporting e FC Porto

Tonel não vê nenhum favorito à vitória no clássico entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

"Será um jogo dividido, equilibrado. Ambas as equipas vão querer ganhar e proporcionar um bom espetáulo. O Sporting está a melhorar, a evoluir e o FC Porto atravessa um bom momento, será jogo de 50%-50%", analisa o antigo central de leões e dragões, em entrevista a Bola Branca.

Bolasie foi despenalizado e Pedro Mendes será inscrito em janeiro, pelo que ambos poderão disputar o clássico. Tonel saúda a disponibilidade de de Bolasie e Mendes: na sua opinião, o Sporting fica mais forte com eles.

"Penso que a decisão de despenalizar o Bolasie foi justa. Vendo as imagens, a expulsão é errada. Tudo o que servir para repor a verdade deve ser válido. É uma boa notícia para o Sporting, tal como a disponibilidade do Pedro Mendes. São mais opções para o Silas", vinca.



O FC Porto apresenta-se em Alvalade na máxima força. Nakajima poderá subir ao onze inicial. E desde que evolua defensivamente, o avançado japonês será um jogador melhor para o FC Porto, considera Tonel:

"Pelo que dá à equipa com bola, pode ser um jogador importante para o Porto. Tem muita qualidade e está a melhorar no aspeto defensivo."

Desejos para o futebol em 2020





Nesta entrevista a Bola Branca, Tonel apresenta os seus desejos para o novo ano, nomeadamente no que toca à vertente futebolística.



"Desejo a todos muita saúde e paz. E em 2020 que o futebol português seja mais limpo e verdadeiro. Polémicas não trazem nada de bom ao futebol. Que as pessoas desfrutem mais do jogo e que não olhem tanto para as polémicas", atira o antigo internacional português.

O clássico de Alvalade joga-se no domingo, às 17h30, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.