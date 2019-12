Só o Liverpool fecha 2019 com melhor registo que Benfica e FC Porto

Benfica e FC Porto fecham o ano de 2019 com apenas uma derrota para o campeonato, esta época. Só uma equipa, entre o "top-5" europeu das ligas, fez melhor: o Liverpool ainda não perdeu para a Premier League.

O Benfica, que lidera o campeonato português, perdeu, precisamente, diante do FC Porto, na Luz, por 0-2. Exceto esse jogo, a equipa de Bruno Lage não tem quaisquer derrotas.

O FC Porto, segundo classificado, a quatro pontos do rival, entrou no campeonato a perder, por 2-1, no terreno do Gil Vicente. Desde então, não mais manchou o currículo.

Entre as principais ligas europeias, só o Liverpool ainda não perdeu. Os comandados de Jurgen Klopp lideram a Premier League de forma confortável, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo, o Leicester City.

Igual a Benfica e FC Porto estão Real Madrid, Juventus e Inter de Milão, todos com uma derrota, nos respetivos campeonatos. Os espanhóis perderam com o Maiorca, Cristiano Ronaldo caiu perante a Lazio e os milaneses (que lideram a Serie A) foram derrotados, precisamente, pela Juventus.

O Paris Saint-Germain, que lidera o campeonato francês, já perdeu três vezes, tanto quanto o Barcelona, líder em Espanha. O Leipzig, que vai na frente da Bundesliga, perdeu duas vezes.