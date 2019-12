Os homens do ano no futebol

Os jornais "A Bola" e "Record" fazem manchetes com as respetivas personalidades do ano. Para o primeiro, a distinção vai para Bruno Lage, treinador do Benfica. Para o segundo, vai para Jorge Jesus, do Flamengo.

"Foi um ano inesquecível", diz Bruno Lage. "Os jogadores amam-me", declara Jorge Jesus.

"O Jogo" puxa a formação do FC Porto para capa: "Formação pede mais para 2020". São sete os jogadores da formação no principal dos dragões, algo que não se via há 20 anos.

Na ordem do dia, está a iminente transferência de Julian Weigl, médio internacional alemão, de 24 anos, do Borussia Dortmund, para o Benfica. Negócio deverá fazer-se por 20 milhões de euros. Weigl deverá receber um salário de 2,5 milhões limpos, por cinco anos e meio.

Bolasie foi despenalizado e pode defrontar o FC Porto, no domingo, no clássico da 15.ª jornada do campeonato. A Renascença sabe que o Sporting negoceia as renovações de Coates, Acuña, Ristovski e Max.