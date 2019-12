De porta em porta até convencer o Boavista. A história de Danny Barrow

Danny assinou contrato de uma época e meia e ficou a treinar com a equipa principal o resto do ano. No entanto, não foi inscrito, não poderia jogar, e Jorge Simão foi despedido pouco depois, substituído por Lito Vidigal.

"Não fui inscrito, o que é normal porque não tinha experiência de primeira equipa. O Jorge Simão também foi despedido pouco depois, veio o Lito e as coisas mudam. O futebol é assim, não surgiu a oportunidade [de jogar na equipa principal]", diz.

Jorge Simão e Lito Vidigal são dois treinadores que merecem os maiores elogios do galês: "Só tive uma semana com o Jorge, mas era um grande treinador, que gostava de jogar bom futebol. O Lito é mais agressivo, gosta de jogadores que correm, que façam muitos duelos físicos. Gostei muito e melhorei muitas coisas do meu futebol com ele".

"Na pré-época, durante três semanas tivemos sessões de treino duplas todos os dias. Só nos fazia correr. Claro que era bom para nós, mas nunca tinha tido nada tão agressivo como aquilo", recorda, nesta entrevista à Renascença, entre risos.

Empréstimo no Pedras Rubras é oportunidade

Terminada a temporada e com mais um ano de contrato, Danny Barrow e os dirigentes do Boavista concordaram que ele não iria ter muito espaço na equipa principal e que precisaria de rodar a um nível superior ao da equipa B. Nesse sentido, surgiu o Pedras Rubras, do Campeonato de Portugal.



"O diretor falou comigo e foi honesto. Disse que não iria ter muitos minutos, mas que acreditavam em mim e que poderia jogar na I Liga no futuro. Queriam que jogasse, ganhasse minutos e eu concordei, porque no fim do dia o jogador que jogar futebol. Ajudaram-me a conseguir uma equipa, que foi o Pedras Rubras", conta.

Uma boa temporada no clube da Moreira da Maia poderá chamar à atenção do Boavista e reservar lugar na equipa principal na próxima época. No entanto, Danny não faz planos a longo prazo.

"Há sempre esperança que tenhas bom rendimento e que apareça a oportunidade, mas não sei. Não sabia que iria da equipa B para a equipa principal em seis meses. O futebol é uma indústria louca, acredito que posso jogar lá, mas não sei se vai surgir a oportunidade", acrescenta.

O Boavista tem um novo treinador, Daniel Ramos, e Danny Barrow deixa o apelo: "Que venha ver os meus jogos para ver que consigo jogar bem".

Os treinos com Lukaku no WBA



Apesar das dificuldades que ultrapassou, Danny Barrow foi, outrora, visto como uma das maiores promessas do País de Gales. Filho de família galesa,nasceu em Braunton, uma vila no sudoeste de Inglaterra, com cerca de sete mil habitantes.

Depois de arrancar a carreira no Plymouth Argyle, saltou para o West Bromwich Albion, onde ficou até ao escalão sub-21.