Clóvis e Anderson, gémeos goleadores a cumprir um sonho no futebol europeu

André Clóvis, ponta-de-lança do Leixões, e Anderson, do Famalicão, são irmãos gémeos e sonham poder voltar a fazer parceria na frente de ataque no futuro. Os irmãos seguiram por caminhos diferentes após uma temporada bem sucedida no Guaratinguetá, em 2016, no terceiro escalão do futebol brasileiro, apesar de jogarem ambos em Portugal.

"Sonhamos jogar juntos, temos essa vontade. Começamos juntos e gostaríamos de nos manter juntos. Acho que fazemos uma boa parceria, alguns treinadores já falaram que nos gostariam de ter aos dois. Isso é gratificante, sabendo que podemos ter essa opção", começa por dizer Clóvis, à Renascença.

Anderson apontou 11 golos nessa temporada, com 18 anos, e transferiu-se para o Guarani, da Série B, antes de atravessar o Atlântico para assinar pelo Famalicão, onde cumpre a terceira temporada. Esta época, é uma das figuras da equipa sensação, já com sete golos apontados em 16 jogos.

Já André Clóvis teve um percurso diferente. A temporada no Guaratinguetá impressionou o Internacional de Porto Alegre. Em 2017, Clóvis representou os juniores e equipa sub-23. Pouco depois também viajou para Portugal, emprestado ao Portimonense. Antes, os dois deram os primeiros remates numa bola num pavilhão, no futsal.

"Começamos no futsal, com seis anos, no Elite Itaqueirense, que é uma equipa de futsal. Tivemos uma oportunidade no campo e depois seguimos caminhos diferentes. Agora estamos os dois aqui na Europa", conta.

Apesar de terem chegado em alturas parecidas a Portugal, Clóvis diz que não houve oportunidade de jogarem juntos: "Ele veio primeiro, só depois cheguei ao Portimonense. Fomos os dois para bons clubes e estamos os dois bem".

Carlos Pinto como elo de ligação

Os caminhos dos gémeos voltaram a cruzar-se dentro de campo a 7 de abril de 2019, numa partida da II Liga entre Leixões e Famalicão. Clóvis foi suplente utilizado, Anderson foi titular e marcou o segundo golo na vitória dos famalicenses por 3-2.

"Para nós os dois foi muito bom, imagine só o coração da minha mãe como ficou. Foi muito importante e diferente. Infelizmente perdemos, ele gozou comigo, mas foi um jogo muito bom", conta.

No banco de suplentes do Famalicão estava Carlos Pinto, treinador que terminou a temporada e garantiu a subida à I Liga. Esta temporada, treina o gémeo no Leixões, uma curiosidade destacada por Clóvis: "O meu irmão falou dele, ele falou do meu irmão e contou a experiência dele. Fico feliz e fiquei surpreendido quando ele chegou, porque treinou o meu irmão e agora a mim, é de loucos até", disse, entre risos.

"O Carlos é um treinador sem palavras, muito experiente e sabe como as coisas funcionam. É um grande profissional, muito trabalhador. Vamos jogo a jogo, ensina-nos que com tempo poderemos chegar lá", disse.

A boa temporada do irmão não passa ao lado de Clóvis, que acredita que o irmão está a fazer uma grande temporada e poderá mesmo candidatar-se a melhor marcador da I Liga.



"A meta dele está no Famalicão, está a fazer uma grande temporada, espero que continue. Converso com ele todos os dias, tem de manter a humildade e divertir-se, porque estamos os dois em busca dos nossos sonhos. A meta dele pode ser essa mesmo [lutar pelo prémio de melhor marcador]", diz.