Carlos Carvalhal foi o melhor treinador da década para os adeptos do Sheffield Wednesday

Carlos Carvalhal ganhou uma sondagem, feita por adeptos do Sheffield Wednesday, para apurar o melhor treinador da década da equipa inglesa.

O treinador português, que atualmente orienta o Rio Ave, amealhou 83% do total de 882 votos dos adeptos dos "owls" que participaram na votação, promovida pela conta de Twitter "Vital Wednesday". O segundo classificado, o inglês Gary Megson, teve apenas 11% dos votos. Em terceiro, surge o também inglês Dave Jones, com 4% das preferências.

Nos dois anos e picos que esteve à frente do Sheffield Wednesday, Carlos carvalhal apresentou os melhores registos da história do clube, no Championship, segundo escalão do futebol inglês. Na primeira época, chegou à final do "play off" de subida à Premier League, enquanto que na segunda alcançou as meias-finais. Foram feitos inéditos.