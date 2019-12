​Falar e fazer

Nem tudo o que os políticos prometem se concretiza na prática – é bem sabido. Mas às vezes exageram. Daí o generalizado ceticismo quanto ao acréscimo de dinheiro do Estado que o primeiro-ministro anunciou para a área da saúde. Mas é no combate à corrupção que o abismo entre as palavras e os atos de governantes socialistas se mostra não só maior como mais repetido ao longo dos anos.



Em setembro de 2018, em entrevista ao “Público”, disse João Cravinho: “No primeiro governo de Guterres a luta contra a corrupção e o desperdício dos dinheiros públicos foi uma das minhas grandes preocupações. Apertei o controlo de gestão e promovi, designadamente, nova legislação sobre contratação pública”. E concluía: “A reação foi violenta: em 40 anos de democracia, fui o único ministro das Obras Publicas cuja demissão foi pública e formalmente exigida pelos grandes empreiteiros ao primeiro-ministro e ao Presidente da República.”

Depois, como deputado, J. Cravinho apresentou algumas ideias para combater a sério a corrupção. Mas muito pouco aceitou o partido socialista concretizar. “Fui ingénuo e estúpido,” lamentou ele na referida entrevista à jornalista São José Almeida.

Recentemente, uma vez mais vieram socialistas manifestar o seu profundo horror à corrupção. Mas não parece ser menor o seu horror a medidas que sejam eficazes na luta contra esse cancro. É que, como aqui já sublinhei, a ministra da Justiça se apressou a tranquilizar os socialistas nervosos, esclarecendo que bem pouco iria mudar.

Entretanto, soube-se que prescreveram milhões de euros em coimas por irregularidades de partidos políticos em 2009 e 2010. E na proposta de Orçamento do Estado para 2020 a Entidade de Contas e Financiamento Políticos continua sem meios para fiscalizar os partidos. Isto, apesar de o presidente desta Entidade, o prof. Costa Andrade, ter alertado para que, sem dinheiro para fiscalizar, as prescrições iriam prosseguir.

Mais: há meio ano o parlamento criou um novo organismo, a Entidade da Transparência, para fiscalizar as declarações e rendimentos dos políticos e outros agentes do Estado. Só que a proposta de Orçamento não prevê para esta entidade sequer uma verba suficiente para a criar, quanto mais para ela funcionar...

O presidente da associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, considera intencional esta ausência de financiamento. Se não é, parece. Mas são todos contra a corrupção, claro.