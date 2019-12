Robin Koch é um central à moda de Rúben Dias

Nuno Félix, consultor de vários clubes alemães, considera que Robin Koch, que tem sido associado ao interesse do Benfica, para o mercado de janeiro, é um central muito completo, à imagem de Rúben Dias.



Segundo o "Record", o Benfica já encetou contactos pelo central internacional alemão, de 23 anos, do Friburgo, avaliado em 18 milhões de euros. Em entrevista a Bola Branca, Nuno Félix fala de um defesa que subiu a pulso, na carreira, e que faz lembrar um dos capitães do Benfica.

"É um central que tem vindo em crescendo. Não era um central de primeira linha quando apareceu, mas tem vindo a ganhar algum destaque na Bundesliga, porque tem conseguido ter prestações de muito bom nível contra as equipas mais fortes. Um central muito completo, mais à maneira do Rúben Dias do que do Ferro. Um central mais autoritário", resume o consultor de vários clubes no futebol alemão.