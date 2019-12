Julian Weigl dará "classe mundial" ao meio-campo do Benfica

Nuno Félix, consultor de vários clubes alemães, acredita que Julian Weigl dará um toque de classe mundial ao meio-campo do Benfica.

O Benfica tem assegurada a contratação do médio internacional alemão, de 24 anos, ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros, de acordo com o "Record". Em entrevista a Bola Branca, Nuno Félix descreve Weigl como "um jogador de classe mundial, essencialmente com bola".

"Assegura uma circulação de bola fabulosa. É um jogador com um processo de decisão rapidíssimo, excelente tecnicamente naquilo que é a base do futebol: a receção, o passe. Um passe de curta, média distância muito rápido, acelera muito a primeira fase de construção. É muito inteligente, com um sentido tático muito apurado, sempre muito ligado ao jogo. É um jogador que, no processo ofensivo, embora jogue mais atrás, pode emprestar uma classe e um perfume ao meio-campo para aquilo que o Benfica quer ser a nível internacional", detalha.



Apesar de ser "fabuloso com bola", Weigl não demonstra a mesma qualidade nas tarefas defensivas. O médio-defensivo alemão "não é um jogador muito forte nos duelos, nem muito agressivo nas bolas divididas". A maior lacuna é a velocidade, ou falta dela. Algo que já lhe granjeou várias críticas, conforme conta Nuno Félix a Bola Branca:

"É razoavelmente lento, até um pouco mais que a média, portanto num futebol muito de transição por vezes fica um pouco mal na forografia no capítulo defensivo. Ainda recentemente, num empate a três bolas com o Paderborn, ele esteve diretamente relacionado com os dois últimos golos sofridos pelo Borussia Dortmund e foi absolutamente chacinado pela imprensa alemã, que apontou, exatamente, a falta de velocidade."