Bruno Lage admite saída de um a três médios em janeiro

Bruno Lage admite que Samaris e mais um ou dois médios podem deixar o Benfica, em janeiro, devido à falta de minutos.

Em entrevista ao jornal "A Bola", o treinador do Benfica, eleito homem do ano pela publicação, falou das situações do grego e de Fejsa, Florentino e Gedson Fernandes, os quatro médios que perderam espaço na equipa.



"Neste momento temos três médios e nenhum está a jogar. Como é que está a cabeça deles? Temos de avaliar", assinala o técnico encarnado.



O técnico encarnado também explicou a falta de minutos de Samaris. O "culpado" é Adel Taarabt, que rendeu o grego na medular.

"No jogo como FC Porto, ao intervalo, senti que tínhamos de fazer uma alteração: tirar um dos médios. E optei por tirar o Samaris e meter o Adel, que entrou muito bem", contou Bruno Lage. Nos jogos seguintes, a aposta em Taarabt manteve-se e o médio marroquino continuou a corresponder: "Depois, foi a consequência do rendimento. Quando têm oportunidade, têm de mostrar rendimento. Toda a gente tem oportunidades. Na prática, precisam de rendimento."

O Benfica vai apresentar-se na janela de transferências de janeiro com a perspetiva de "fazer evoluir a equipa" e estar atento "a uma oportunidade de mercado", para "atacar e convencer determinado jogador".

Lage não deixa cair "RDT"

Em sentido contrário, Bruno Lage continua a acreditar que Raúl de Tomás pode ter sucesso no Benfica. O treinador não deixa o avançado espanhol cair, apesar dos rumores de regresso a Espanha em janeiro.

"Espero tudo do Raúl. Foi um jogador que nós acompanhámos e fizemos muita força para vir jogar connosco. Temos de esperar tudo de bom do Raúl. O que ele tem de fazer é dar a volta, porque por vezes na vida há estas travessias no deserto e só nós é que temos a capacidade de dar a volta na nossa boda com aquilo que controlamos, que é o trabalho, muito trabalho", salientou o técnico, na entrevista publicada esta terça-feira.

Lage vincou que a receita do trabalho aplica-se a De Tomás e aos outros, como Florentino, que "está na mesma situação": "É eles continuarem a trabalhar e em cada momento que lhes é dada uma oportunidade estarem presentes porque a equipa precisa de toda a gente."

Trabalho, trabalho, trabalho

Bruno Lage não promete festejar no campeonato e na Liga Europa, esta época. Contudo, promete "dedicação ao trabalho":

"É isso que vamos sempre prometer: o nosso trabalho para que, na prática, as coisas continuem desta forma, com a equipa a jogar bem, com alegria. E, sempre que isso não aconteça, estar sempre gente com a perspetiva de se olhar para a situação não como um problema, mas para arranjar soluções para termos esta dinâmica e esta alegria."