Benfica confirma acordo para contratação de Julian Weigl

O Benfica anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a contratação de Julian Weigl.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que acordou pagar 20 milhões de euros pela totalidade dos direitos do médio-defensivo internacional alemão, de 24 anos.

"O acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos", lê-se.

No site oficial, o Benfica revela que Weigl é esperado em Lisboa "nos primeiros dias do novo ano" para realizar os referidos testes médicos e "proceder à assinatura do contrato e respetiva oficialização do negócio".

Julian Weigl tem à sua espera um contrato válido por cinco épocas e meia, isto é, até 30 de junho de 2025, e, segundo "O Jogo", um ordenado anual de 2,5 milhões de euros. A cláusula de rescisão poderá ser de 120 milhões, à semelhança de Gedson Fernandes e Florentino Luís.

Esta temporada, Julian Weigl leva 20 jogos disputados e um golo.