Benfica aponta a mira a central do Friburgo

O Benfica está interessado em contratar Robin Koch, central do Friburgo, de acordo com a edição desta terça-feira do jornal "Record".

Os responsáveis da SAD do Benfica já terão entrado em contacto com o pai e dois intermediários, com vista à aquisição do defesa internacional alemão, de 23 anos, que está avaliado em 18 milhões de euros.

Koch foi formado no Eintracht Trier, antes de rumar ao Kaiserlautern, ainda com 19 anos. Começou a brilhar nos "roten teufel" na época 2016/17, o que lhe valeu a transferência para o Friburgo, por quatro milhões de euros. Esta época, tem 19 jogos e um golo pelos "fuchs".

Explica o "Record" que a contratação de Robin Koch seria no sentido de garantir, com antecedência, um substituto à altura para Rúben Dias ou Ferro, que podem deixar o Benfica no final da presente temporada.