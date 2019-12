Instrumentista de Miranda do Douro transforma velhas latas em guitarras elétricas

Um instrumentista de Miranda do Douro aproveita antigas embalagens em lata, bem conservadas, para fazer guitarras elétricas e acústicas com uma sonoridade "única", que depois utiliza nos concertos do grupo de música folk Galandum Galundaina.

O projeto de Paulo Meirinhos foi inspirado em Francisco dos Reis Domingues (1909-1993), conhecido como "Tiu Lérias" de Paradela, que construiu várias guitarras de lata e tocou-as com grande maestria. Foi condecorado em 1972 pelo Presidente da República Portuguesa, Américo Tomás.

"A ideia de construir o 'guitarro' vem da mestria do senhor Francisco dos Reis Domingos, que há cerca de 70 anos construiu umas guitarras a partir de antigas latas do café e outras que encontrava, às quais juntava braços feitos de pau ou aproveitava os de velhas guitarras. Daí ter começado a procurar estes materiais para introduzir nas músicas do grupo Galandum Galundaina uma sonoridade mais harmónica, que vem deste género de instrumento e que fui estudando", explicou à Lusa Paulo Meirinhos.

O "guitarro", como assim é designado o instrumento musical, é composto por uma lata estilo 'vintage' que no passado serviu para transportar lubrificantes ou produtos alimentares, à qual se lhe acrescenta um braço com escala musical feito numa fábrica em Braga, e diversos componentes elétricos e eletrónicos, e que em conjunto emanam um som "único e característico".

"Este é um instrumento, tido como tradicional nas Terras de Miranda, já acompanhava cantares e outras modas, oriundas deste rincão transmontano", frisou o músico.