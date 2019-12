Hugo Viana garante que o Sporting não está em saldos

Hugo Viana garante que não há saldos no Sporting. O diretor desportivo responde desta forma à manchete desta segunda-feira do jornal "A Bola", segundo a qual os problemas financeiros obrigavam a SAD a baixar os preços de alguns dos principais jogadores, no mercado de janeiro.

Em entrevista à Sporting TV, transmitida esta segunda-feira, Hugo Viana sublinhou que a postura do Sporting, na janela de transferências de janeiro, "será normal e igual à das outras janelas de mercado".

"Estar atento a qualquer boa oportunidade, que venha acrescentar qualidade à equipa. Não estamos, como tem vindo a ser publicitado e noticiado, em saldos. Não haverá saldos em Alvalade. Haverá, sim, uma atenção para qualquer excelente oportunidade que apareça, para reforçar a nossa equipa até ao final da temporada", sublinhou.

Hugo Viana revelou, ainda, que "existem alguns processos de renovação de jogadores importantes" que já estão na "fase final". A Renascença apurou que esses jogadores são Coates, Ristovski, Acuña e Max.

"Acredito que, dentro de pouco tempo, poderemos dar como encerrados esses processos e acredito que será uma boa notícia para todos os sportinguistas. Obviamente, o nosso caminho será trilhado de uma maneira consciente com as dificuldades financeiras que o clube atravessa, que são públicas", salientou o dirigente leonino.

Pedro Mendes passa para a mesa dos adultos

Hugo Viana confirmou, também, que Pedro Mendes será inscrito no campeonato "mal o período de inscrições seja aberto".

O avançado português, de 20 anos, não foi inscrito no verão, o que o impediu de ajudar o Sporting no campeonato, embora o tenha feito na Liga Europa, competição em que marcou um golo, logo na estreia. Pela equipa de sub-23, o internacional de sub-21 leva 14 golos em 18 jogos.

"Neste momento, mais importante será afrontar este mês complicado de janeiro da mesma maneira que temos afrontado os últimos jogos. O espelho do espírito de grupo e da qualidade de alguns jogadores que começam agora a adaptar-se e a mostrar o seu valor, como foi demonstrado no último jogo. Será esse o caminho a ser trilhado até ao final da época", destacou o diretor desportivo do Sporting.